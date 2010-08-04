-GALATASARAY, AVRUPA KUPALARINDA 235. MAÇINA ÇIKACAK İSTANBUL (A.A) - 04.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş açında yarın Sırbistan'ın OFK Belgrad takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 235. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 133, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen bu organizasyonda 68, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve UEFA Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere, toplam 234 maç oynadı. Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı Türk ekibi olan ve UEFA Kupası ile UEFA Süper Kupası'nı müzesinde bulunduran Galatasaray, 234 maçta 89 galibiyet ve 85 yenilgi alırken, 60 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 326 gol göndermeyi başaran ''Cim Bom'', kalesinde ise 333 gol gördü.