Galatasaray Avrupa dönüşünde Manisa'da dağıldı

Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek Devler Ligi'ne iddialı bir giriş yapan Galatasaray, bu maçın ardından ligin 6. haftasında deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu.

Akhisarspor, 12. dakikada Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesi sonucu ofsaytı gerekçe göstererek golü iptal etti. Galatasaray'ın ilk yarının son bölümünde kazandığı penaltıyı Garry Rodrigues kullandı ancak kaleci Fatih Öztürk kurtardı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Akhisarspor, 51. dakikada Elvis Manu'nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Akhisarspor rakibine gol fırsatı vermezken, Elvis Manu, Fernando Muslera'nın müdahelesiyle ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve hakem maçta ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Güray Vural, 80. dakikada penaltıyı gole çevirerek farkı ikiye çıkardı. 84. dakikada Fernando Muslera'nın yaptığı hata sonucu boşta kalan topu Mustafa Yumlu tamamladı ve skor 3-0 oldu. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Akhisarspor bu sezon ilk galibiyetini aldı.

Bu skorun ardından Akhisarspor puanını 5'e yükseltirken, Galatasaray 12 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.