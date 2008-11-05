Galatasaray avantajlı



Galatasaray, basketbolda Erkekler Avrupa Kupası 2. ön eleme turu ilk maçında Karadağ’ın KK Buducnost takımını 85-83 mağlup etti.





Basketbolda, Erkekler Avrupa Kupası 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray Cafe Crown, Karadağ'ın KK Buducnost takımını 85-83 yendi.



Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Galatasaray Cafe Crown, Gurovic, Zizic ve Milojevic ile sayılar üretirken, konuk ekip, Nico ve Gordic ile rakibine karşılık verdi ve 4. dakika 11-11 berabere geçildi. Ev sahibi ekip, Graves ve Zizic ile pota altından, Gurovic ile de dış atışlardan sayılar üreterek ilk periyodu 24-22 önde kapadı.



İkinci periyot karşılıklı basketlerle devam etti. Galatasaray Cafe Crown, Milojevic ve Zizic ile skor üretti. Karadağ temsilcisi, Dasic ve Simonovic ile basketler buldu ve 32. dakikaya 32-32 berabere girildi. Sarı-kırmızılılar, 17. dakikada Gurovic'in 3 sayılık basketiyle 38-35 öne geçti. Kalan bölümde Cüneyt ve Zizic ile hücumları iyi değerlendiren Galatasaray Cafe Crown, devreyi 46-40 önde tamamladı.



Galatasaray Cafe Crown, çekişmeli geçen 3. çeyrekte Cemal ve Graves ile sayılar bulurken, 25. dakikaya 60-53 önde girdi. KK Buducnost, Misanovic ve Dasic'in sayılarıyla 7-0'lık bir seri yakaladı ve 27. dakikada skoru 60-60 yaptı. Kalan dakikalarda etkili oynayan Galatasaray Cafe Crown, son periyoda 66-62 galip girdi.



Dengede geçen son periyotta, ev sahibi ekip, Milojevic ve Graves ile etkili olurken, Karadağ ekibi, Dasic'in pota altından ürettiği sayılarla 36. dakikada 76-73 öne geçti. Bir dakika sonra Zizic ile 76-76 eşitliği yakalayan sarı-kırmızılılar, Graves'in serbest atışlardan bulduğu sayıyla 38. dakikada 79-78 öne geçti. Kalan sürede iyi mücadele eden Galatasaray Cafe Crown, maçtan 85-83 galip ayrıldı.



Maçı Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel ile Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ve bazı yönetim kurulu üyeleri de izledi.



GALATASARAY CAFE CROWN: 85 - KK BUDUCNOST: 83



Salon: Ayhan Şahenk



Hakemler: Serfi Shemmesh (İsrail) xx, Spyridon Gontas (Yunanistan) xx, Sergiy Zashchuk (Ukrayna) xx

Galatasaray Cafe Crown: Cüneyt xxx 4, Graves xxx 10, Milojevic xxxx 23, Zizic xxx 14, Gurovic xxxx 24, Cemal xxx 8, Hüseyin x, Strickland x 2, Erdem x

KK Buducnost: Gordic xxx 18, Nicov xxx 13, Popovic x 3, Dasic xxx 23, Maras xx 8, Misanovic xx 7, Simonovic xx 5, Otasevic x 4, Bojovic x 2



1. periyot: 24-22



Devre: 46-40



3. periyot: 66-62



Beş faulle çıkan: 36.56 Zizic (Galatasaray Cafe Crown)

