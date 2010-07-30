-GALATASARAY AVANTAJINI RAKİBİNE KAPTIRDI İSTANBUL (A.A) - 29.07.2010 - UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında konuk ettiği OFK Belgrad ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, rövanş maçı öncesi skor avantajını Sırp rakibine kaptırdı. Özellikle ilk yarıda oldukça etkili olarak üst üste gol pozisyonları yakalayan sarı-kırmızılılar, 26 ile 75. dakikalarda Arda'nın ayağından bulduğu gollerle 2-0 öne geçmesine karşın, bu üstünlüğü maç sonuna taşıyamadı. OFK Belgrad ile 5 Ağustos Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, rakip sahaya oldukça riskli bir skorla gitmek zorunda kaldı. Galatasaray'ın Belgrad'dan turla dönebilmesi için galibiyet veya 2-2'in de üzerinde gollü bir beraberliğe ihtiyacı olacak. Deplasmandaki maçın normal süresi 2-2 bitmesi halinde ise mücadelede uzatmaya gidilecek. -ARDA TURAN PARMAK ISIRTTI- Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan, OFK Belgrad karşılaşmasında sergilediği futbolla adeta parmak ısırttı. Geride kalan sezonda taraftarla zaman zaman sorun yaşayan ve takımdan ayrılabileceği iddiaları ortaya atılan Arda, OFK Belgrad maçında sahanın en iyi ismi olarak dikkati çekti. Sarı-kırmızılı futbolcu, rakip filelere 2 gol birden göndererek takımına büyük katkı sağlarken, maçın sonucunu engelleyemedi. -KEWELL'A BÜYÜK SEVGİ- Galatasaray'ın Avustralyalı futbolcusu Harry Kewell, OFK Belgrad maçında taraftarların büyük sevgisiyle karşılaştı. Maça yedekler arasında başlayan Kewell için maç öncesi başlayan tezahüratlar, karşılaşma oynanırken de sürdü ve 68. dakikada Mehmet Batdal'ın yerine oyuna girmesiyle daha da arttı. Taraftarlar, Kewell oyuna girerken hep birlikte tezahürat yapıp, oyuncuyu alkışladılar. -RİJKAARD'A 4. HAKEM UYARISI- Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard, karşılaşmanın 4. hakemi tarafından yerine oturması için uyarılınca büyük şaşkınlık yaşadı. Yedek kulübesinin hemen yanında duran Rijkaard'ı uyaran Emilo Laursen, saha kenarında duran antrenör Johann Neeskens'i göstererek, ikisinden birinin kulübe dışına çıkabileceği uyarısında bulundu. Bu uyarı sonrası Rijkaard, kulübedeki yerine döndü. Öte yandan, Frank Rijkkaard'ın ikinci yarıda oyuna giren oyuncularına, sarılarak başarılar dilemesi dikkati çekti. -PİNO-CANA İKİNCİ YARIDA- Galatasaray'ın yeni transferleri Juan Pablo Pino ve Lorik Cana, ikinci yarıda oyuna girerek sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçlarına çıkmış oldular. Mücadelenin 59. dakikasında Serdar Özkan'ın yerine oyuna dahil olan Pino, hareketli oyunuyla dikkat çekerken, 83. dakikada Barış'ın yerine maça giren Cana ise oyuna ısınamadan karşılaşma tamamlandı.