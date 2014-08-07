Galatasaray ve A.Madrid'den Soma'ya büyük destek

Geliri Soma'daki maden faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerine verileceği maçta Galatasaray ile La Liga şampiyonu Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Geliri Soma'daki maden faciasında hayatını kaybedenlere verilecek müsabakada Galatasaray ile İspanyol ekibi Atletico Madrid 0-0 berabere kaldı.

ntvspor.net'te yer alan habere göre Avusturya ve Macaristan kamplarının ardından sezon hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren Galatasaray, İzmir Atatürk Stadı'nda konuk ettiği Atletico Madrid'le golsüz berabere kaldı.

Hasılat ve Soma'ya destek 1 milyon 250 bin TL

Soma'ya destek adına düzenlenen hazırlık karşılaşmasında karaborsa bilet satılması GalatasaGaray taraftarını kızdırdı. Karaborsa bilet satan taraftarın üzerine yürüyen taraftarlar " Soma'ya yardım maçında bilet mi satılır" diyerek bu kişiyi tartakladı.

Bu arada Galatasaray kulübü Atletico Madrid maçı ile Soma'ya 1 milyon 250 bin TL'lik önemli bir gelir yarattı. Tribünlerde yaklaşık 45 bin kişi olsa da biletli seyirci sayısı 28 bin 653 kişi olarak açıklandı

Soma'daki maden faciası nedeniyle oynanan karşılaşmada her iki takım da gol bulamadı.

Sezon öncesinde 4. hazırlık maçına çıkan Galatasaray ilk kez berabere kalırken, ilk defa bir müsabakada gol atamadı.

Galatasaray, Avusturya Windischgarsten bölgesinde gerçekleştirdiği kamp çalışmaları sırasında bölgesel lig ekiplerinden SK Vorwarts Steyr'i 3-1 mağlup etmişti. Daha sonra Viyana’da Ernst Happel Stadı’nda Rapid Wien'le karşılaşan sarı kırmızılı ekip rakibine 3-1 yenilmişti.

Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında ise Macaristan temsilcisi Honved karşısında 2-1'lik skorla galip gelmişti.

Atletico Madrid 4. maçını oynadı

Geçen sezon La Liga'yı şampiyon tamamlayan ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Atletico Madrid bu sezon 4. hazırlık maçını bıraktı. Daha önce oynadığı 3 maçın 2'sinde gol atamayan İspanyol ekibi Galatasaray karşısında da gol bulamadı.

Daha önce Numancia'yı 1-0 mağlup eden Atletico Madrid, San Jose Hearthquakes ve America de Mexico ile golsüz berabere kalmıştı.

İspanyol ekibi Galatasaray'ın ardından Wolfsburg ve Cadiz'le maçlar oynadıktan sonra 19 Ağustos'ta Real Madrid'le İspanya Süper Kupa ilk müsabakasına çıkacak.

Galatasaray: 0 - Atletico Madrid: 0

Stat: Atatürk

Hakemler: Levent Balcı, Uğur Erdoğan, Halil İbrahim Atabay

Galatasaray: Muslera, Veysel Sarı, Chedjou (Dk. 76 Hakan Balta), Semih Kaya, Telles, Hamit Altıntop (Dk. 60 Emre Çolak), Selçuk İnan, Melo, Bruma (Dk. 65 Umut Bulut), Olcan Adın (Dk. 72 Yekta Kurtuluş), Burak Yılmaz (Dk. 72 Amrabat)

Atletico Madrid: Moya, Juanfran, Godin, Miranda (Dk. 46 Gimenez), Siqueira (Dk. 46 Ansaldi), Mario, Tiago (Dk. 77 Hector), Gabi (Dk. 57 Raul Garcia), Arda Turan, Koke (Dk. 67 Niguez), Mandzukic

Sarı kart: Dk. 59 Ansaldi (Atletico Madrid), Dk. 90 Melo (Galatasaray)

Maçtan dakikalar

Karşılaşmanın 12. dakikasında gelişen Atletico Madrid atağında Gabi'nin ceza alanı içinden attığı şutta kaleci Muslera topu kontrol etmeyi başardı.

18. dakikada Telles'in ceza alanına yaptığı ortada savumadan seken topu kaleci Moya kornere çeldi. Selçuk İnan'ın kullandığı köşe vuruşunun ardından ceza alanı dışından Olcan Adın'ın şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

41. dakikada Koke'nin pasıyla Juanfran'ın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Muslera'nın dokunduğu topa ceza alanı içindeki Atletico Madridli oyuncular müdahale edemeyince meşin yuvarlak kornere çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

48. dakikada sağ kanattan Arda Turan'ın üst üste yaptığı ortalarda Galatasaraylı savunma oyuncuları topu uzaklaştırmayı başardı.

51. dakikada gelişen Galatasaray atağında sağ kanattan güzel hareketlerle rakiplerinden sıyrılan Bruma'nın ortasında İspanyol ekibinin savunma oyuncuları topu kornere uzaklaştırdı.

54. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza alanı içinde topa iyi yükselen Mandzukic'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

59. dakikada kazanılan köşe vuruşunda ceza alanında top kafa vuran Godin'in vuruşunda Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

83. dakikada Galatasaray'ın sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşu kullanan Selçuk İnan'ın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.