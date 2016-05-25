Galatasaray atkısı açan taraftar darp edildi

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin Antalya'ya gelişinde havalimanında gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe kafilesinin Antalya Havalimanı'nda takım otobüsüne doğru ilerleyişi sırasında ise sarı-lacivertli taraftarlar coşkulu bir biçimde takımlarını karşıladılar.



Bu sırada ise bir Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızı atkısını açtı ve Fenerbahçe otobüsüne gösterdi.



Bunu gören Fenerbahçeli taraftarlar çılgına dönerken, o taraftara saldırdılar. Güvenlik güçleri son anda Galatasaray taraftarını o bölgeden uzaklaştırdı.