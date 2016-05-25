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Spor

Galatasaray atkısı açan taraftar darp edildi

Fenerbahçeli taraftarların saldırdığı taraftar, polisin araya girmesiyle kurtarıldı

25 Mayıs 2016 22:31

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin Antalya'ya gelişinde havalimanında gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe kafilesinin Antalya Havalimanı'nda takım otobüsüne doğru ilerleyişi sırasında ise sarı-lacivertli taraftarlar coşkulu bir biçimde takımlarını karşıladılar.

Bu sırada ise bir Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızı atkısını açtı ve Fenerbahçe otobüsüne gösterdi.

Bunu gören Fenerbahçeli taraftarlar çılgına dönerken, o taraftara saldırdılar. Güvenlik güçleri son anda Galatasaray taraftarını o bölgeden uzaklaştırdı. 

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