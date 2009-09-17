Galatasaray Atina'ya gol yağdırdı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi F Grubu'na Atina'da 3-1'lik Panathinaikos galibiyetiyle başladı.



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Süper Lig'de ve Avrupa'da sezona mükemmel bir başlangıç yapan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi F Grubu'ndaki ilk maçından üç puanla ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, grup birinciliği yolunda en ciddi rakibi olarak görünen Panathinaikos'u Atina'da 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Güçlü rakibini Elano Blumer (2) ve Milan Baros'un golleriyle yenen Galatasaray'da Emre Güngör ilk yarıda sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı.

5. dakikada rakibinden sıyrılan Baros sağdan hızlı ilerledi ve topu içeriye çevirdi, yatarak müdahale yapan Marinos'un hatasını affetmeyen Elano meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.

11. dakikada Galatasaray önemli bir gol pozisyonunda yararlanamadı. Elano'nun güzel pasıyla ceza sahasına giren Keita topu kalecinin üzerinden aşırttı, defans son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

20. dakikada tehlikeli gelişen Panathinaikos atağında Hakan Balta'nın yerinde müdahalesi sonrasında rakibe çarpan top auta gitti.

24. dakikada Spiropoulos soldan çizgiye indi ve ortaladı, savunmayı geçen topu arka direkte Hakan Balta uzaklaştırdı.

24. dakikada oyuna devam edemeyen Emre Güngör'ün yerine Frank Rijkaard Uğur Uçar'ı sahaya sürdü.

27. dakikada Galatasaray mutlak bir fırsatı kullanamadı. Elano'nun derinlemesi pasıyla savunmanın arkasına sarkan Baros, kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda plase bir vuruşla ağları havalandırmak istedi ama top yandan auta gitti.

28. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pası kontrol etmek isteyen Kewell bunda başarılı olamadı.

36. dakikada Panathianikos'un hızlı gelişen atağında Leto'nun önüne kayan Uğur çok önemli bir tehlikeyi önledi.

Galatasaray ikinci yarıya golle başladı. 47. dakikada orta sahada topu kapan Mehmet Topal'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Baros kaleci Galinovic'i geçti ve farkı ikiye çıkardı: 0-2.

48. dakikada Elano'nun pasıyla soldan topla buluşan Baros pas vermek yerine kaleye vurmayı tercih etti ama şutu kötü olunca önemli bir tehlike sonuçsuz kaldı.

52. dakikada sağdan yapılan ortada boş durumda kalan Leto kötü vurdu ve Galatasaray kalesi çok önemli bir tehlikeyi kazasız atlattı.

55. dakikada Panathinaikos bir gol daha kaçırdı. Hücuma çıkarken kaptırılan topta savunmanın arkasına sarkan Petropoulos'un ileri çıkan Leo Franco'nun yanından yaptığı plase az farkla dışarı gitti.

57. dakikada Elano'nun 30 metreden çektiği şutta kaygan zeminde seken top Sarriegi'ye çarparak kaleci Galinovic'i yanılttı ve ağlara gitti: 0-3.

59. dakikada Leto'nun uzak köşeye gönderdiği şutu Leo Franco mükemmel çıkardı ve meşin yuvarlak kornere gitti.

60. dakikada Petropoulos'un yerden çektiği sert şutta Leo Franco'yu geçen top yan direkten geri geldi.

78. dakikada Galatasaray'ın ofsayt taktiğinin tutmadığı bir pozisyonda Karagounis'in pasında savunmanın arkasına sarkan Salpignidis düzgün bir vuruşla topıu filelere yolladı: 1-3.

80. dakikada Panathinaikos atağında golün sahibi Salpingidis'in vuruşunda top Uğur'a çarpıp kornere gitti.

83. dakikada sağdan hareketlenen Salpingidis'in içeriye çevirdiği topa ceza sahasında uygun durumdaki Silva'nın vuruşu bir hayli farkla auta gitti.

84. dakikada güzel hareketlerle ceza sahasına giren Baros'un sağ alt köşeye yaptığı plaseyi kaleci Galinovic iki hamlede kurtardı.

Kalan kısa sürede ve üç dakikalık uzatmada Panathinaikos'un çabası gol getirmedi Galatasaray zorlu deplasmandan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.