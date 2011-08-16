-Galatasaray Atina'ya gitti İSTANBUL (A.A) - 16.08.2011 - Galatasaray Futbol Takımı, yurt dışındaki hazırlık kamp çalışmaları çerçevesinde yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile Georgios Karaiskakis Stadı'nda yapacağı özel maç için Atina'ya gitti. THY'nin tarifeli uçağıyla İstanbul'dan Atina'ya hareket eden sarı kırmızılı futbolculara alanda bulunan yolcular ve çalışanlar yoğun ilgi gösterdi. Teknik direktör Fatih Terim, Atina'ya hareketten önce Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, yarın Olympiakos takımıyla bir hazırlık maçı yapacaklarını belirterek, ''Olympiakos bizim için önemli bir hazırlık maçı. Daha sonra Slovenya'ya gideceğiz. Yeni, güzel bir kamp yeri. Mecburen, bu sıcaklarda kalmamak ve oyuncularımızın daha randımanlı çalışmaları için gidiyoruz. Arkasından da Real Madrid maçına gideceğiz. Sonra artık İstanbul'da ligin başlamasını beklerken çalışmalara devam edeceğiz'' dedi. Terim, hazırlık maçına gelemeyen futbolcu olup olmadığının sorulması üzerine, İngiltere'nin Premier Lig ekiplerinden Arsenal'dan transfer edilen Emmanuel Eboue'nin Atina'daki maça gelemediğini ifade ederek, ''Eboue, perşembe günü direkt Slovenya'ya gelecek. Çünkü ailesiyle ilgili bir iki gün izin verdik. İnşallah başka katılanlar da olur'' yanıtı verdi. Abdul Kader Keita'nın Galatasaray'a gelip gelmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Fatih Terim, ''Keita ile ilgili şu anda bir yorumum yok. Ama uğraşılıyor. Keita beğendiğim, sevdiğim, Galatasaraylıların da istediği bir oyuncu ama şartlara bakıyoruz'' dedi. Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun şike soruşturmasına ilişkin dün açıkladığı kararları nasıl değerlendirdiği sorusunu ise yanıtsız bıraktı.