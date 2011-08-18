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Spor

Galatasaray Atina'da yenildi ATİNA (A.A)

18 Ağustos 2011 02:52

-Galatasaray Atina'da yenildi ATİNA (A.A) - 17.08.2011 - Galatasaray, Yunan ekibi Olympiakos ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kaybetti. Galatasaray, ikinci yarıda da fazla varlık gösteremedi. Teknik direktör Fatih Terim, yaptığı değişikliklerle oyuna hakim olmayı denediyse de geçtiğimiz sezonun Yunanistan şampiyonu Olympiakos, mücadeleci oyunuyla buna izin vermedi. Galatasaray, bu yarıda pozisyona girmekte zorlanırken, sarı-kırmızılılar, yeni sezon için hazır görünmedi. 55. dakikada Selçuk'un sağdan kullandığı serbest atışta, Gökhan kafayla topu filelere gönderdi ancak hakem Giolias, yan hakem Georgrakos'un bayrağıyla pozisyonu gol olarak değerlendiremedi. 69. dakikada Olympiakos mutlak bir gol pozisyonunu daha değerlendiremedi. Orta sahadan atılan bir topla kaleci ile karşı karşıya kalan Riera, aşırtma bir vuruşla ileri çıkan Muslera'nın üstünden topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-0 Olympiakos'un üstünlüğüyle sona erdi. Stat: G. Karaiskakis Hakemler: Periklis Giolias xx, Antonios Karatzikas xx, Nikolaos Georgarakos xxx (Yunanistan) Olympiakos: Costanzo xx, Maniatis xx, Modesto xxx, Feisa xx (Dk. 57 Ortado x, Dk. 84 Potouridis x), Riera xxx (Dk. 71 Papazoglou x), Fuster xxx (57 Yeste), Holebas xx, Papadopoulos xx, Marcano xx, Mirallas xxx (Dk. 67 Grbic x), Pantelic x (Dk. 46 Javito x) Galatasaray: Muslera xx, Ujfalusi xx (Dk. 73 Çağlar x), Gökhan x (Dk. 66 Yekta x), Servet xx (Dk. 79 Ceyhun x), Hakan x, Sabri xx, Selçuk xx (Dk. 57 Ayhan x), Felipe Melo x, Kazım Kazım x, Stancu x (Dk. 58 Aydın x), Baros x (Dk. 58 Elmander x) Gol: Dk. 1 Mirallas (Olympiakos) Sarı kart: Dk. 64 Mirallas (Olympiakos)

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