-Galatasaray Atina yolcusu İSTANBUL (A.A) - 15.08.2011 - Galatasaray Futbol Takımı, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla oynayacağı hazırlık maçı için yarın başkent Atina'ya gidecek. Sarı-kırmızılılar, 17 Ağustos Çarşamba günü Georgios Karaiskakis Stadı'nda Olympiakos ile karşılaşacak. Galatasaray kafilesi, maçtan sonra yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek üzere Slovenya'ya geçecek. 23 Ağustos'a kadar Ljubljana yakınındaki Bled'de kamp yapacak olan Galatasaray, 23 Ağustos Salı günü İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecek. Santiago Bernabeu Kupası'nda 24 Ağustos Çarşamba günü İspanya'nın dünyaca ünlü takımı Real Madrid ile karşılaşacak Galatasaray, maçın ardından İstanbul'a dönecek.