Galatasaray, Atiker Konyaspor'a hazırlanıyor

İSTANBUL,(DHA) (fotoğraflı)

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav sezonunun 8\'inci haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve teknik pas çalışmasıyla başladı. Daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması üzerinde durulan antrenmanın takip eden kısmında interval koşu gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde ise topa sahip olması çalışması ve ardından minyatür kale maç yapıldı. Antrenman, interval koşunun ardından tamamlandı.

Sarı-Kırmızılı ekip, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 17.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yapacağı çalışmayla devam edecek.