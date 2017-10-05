T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray, Atiker Konyaspor'a hazırlanıyor

İSTANBUL,(DHA) (fotoğraflı) Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav sezonunun 8'inci haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti

05 Ekim 2017 17:37

İSTANBUL,(DHA) (fotoğraflı)

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav sezonunun 8\'inci haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve teknik pas çalışmasıyla başladı. Daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması üzerinde durulan antrenmanın takip eden kısmında interval koşu gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde ise topa sahip olması çalışması ve ardından minyatür kale maç yapıldı. Antrenman, interval koşunun ardından tamamlandı.
Sarı-Kırmızılı ekip, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 17.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yapacağı çalışmayla devam edecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Süper LigCavcavAtiker KonyasporFlorya Metin Oktay TesisleriIgor TudorDahaAntrenmanınAntrenmanSarıKırmızılı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24