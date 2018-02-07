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Spor

Galatasaray, Atiker Konyaspor'a hazır

İSTANBUL, (DHA) Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı

07 Şubat 2018 22:33

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise taktik ağırlıklı çift kale oyun gerçekleştirildi.
Sarı-kırmızılı takım, antrenmanın ardından yarın akşam saat 20.30\'da Türk Telekom Stadı\'nda oynanacak mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde kampa girdi.

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