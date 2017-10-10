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Spor

Galatasaray, Atiker Konyaspor maçına hazırlanıyor

İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti

10 Ekim 2017 23:32

İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, Süper Lig\'in 8\'inci haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Igor Tudor\'un yönetimindeki ısınma hareketleri ve temel egzersizler ile başladı. Ardından çabukluk hareketleri yapılırken idmanın devam eden bölümünde topa sahip olma çalışması üzerinde duruldu. Daha sonra interval koşu gerçekleştiren sarı-kırmızılı oyuncular, ana bölümde çift kale maç yaptı. Son bölümdeki interval koşunun ardından akşam antrenmanı tamamlandı.
Milli Takım kamplarından dönen Serdar Aziz, Selçuk İnan ve Garry Rodrigues koşu yaptı.
Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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