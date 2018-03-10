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Spor

Galatasaray, Atiker Konyaspor maçına hazır

İSTANBUL, (DHA) Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Atiker Konyaspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı

10 Mart 2018 22:06

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 25\'inci haftasında Atiker Konyaspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatih Terim\'in yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yapıldı. Devam eden bölümde beşe iki dar alana oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, bu antrenman sonrası Atiker Konyaspor karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde kampa girdi.

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