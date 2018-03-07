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Spor

Galatasaray, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti

07 Mart 2018 21:21

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 25\'inci haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası\'ndaki sabah idmanı, basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra iki grup hâlinde beşe beş dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde sınırlı alanda 10\'a 10 çift kale maç yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. 
Sarı-kırmızılı takım, günün ikinci antrenmanında ise takım hâlinde salonda kuvvet çalışması gerçekleştirildi. 
Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Sabah idmanından detaylar

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