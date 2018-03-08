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Spor

Galatasaray, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti 

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti

08 Mart 2018 19:10

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 25\'inci haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası\'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra beşe iki dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale maç gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler 

(FOTOĞRAFLI)

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