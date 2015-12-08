Galatasaray, Astana karşısında en az 1 puan peşinde

Şampiyonlar Ligi'nde Astana'yı ağırlayacak olan Galatasaray, sahadan mağlubiyetle ayrılmamayı hedefliyor. Devler Ligi'nde iddiası kalmayan Galatasaray, Astana karşılaşmasını kazanarak ya da en azından berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı amaçlıyor.

1 puan yetiyor

Galibiyetin, Galatasaray’ın takım ve Türkiye’nin UEFA puanına etkisi olacak. Ama bir önemli faktör de beraberlik halinde Galatasaray’ın Avrupa Ligi 1/32 kurasında seribaşı olma ihtimali yok. 5 puanla B, F, G ve H gruplarının üçüncüsünü geçmek mümkün değil.

Sarı-kırmızılılar Astana’yı yenerse 7 puanla grubu bitirecek ve kuraya Şampiyonlar Ligi’nin en iyi dört üçüncüsünden biri olarak girme şansını çok arttıracak. Diğer gruplardaki sonuçlara göre seribaşı olabilirse de kurada Avrupa Ligi grup liderleri ve Şampiyonlar Ligi’nin diğer dört en iyi üçüncüsüyle eşleşmeyecek.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Chedjou, Hakan, Olcan, Selçuk, Podolski, Sneijder, Yasin, Burak

Astana: Eric, Anicic, Ilic, Postnikov, Shomko, Maksimovic, Kethevoama, Muzhikov, Canas,Twumasi,Kabananga