Galatasaray Asbaşkanı, Necati Ateş transferiyle ilgili ifade verecek!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk, Antalyaspor’dan sezon ortasında alınan Necati Ateş’in transferinde “şike" olduğu yönündeki bir şikayetle ilgili ifade vermek için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne geldi.

Cumhuriyet Savcılığına başvuran ismi açıklanmayan bir kişinin verdiği dilekçede “Fenerbahçe’nin Emenike’yi transfer etmesi şikeyse, Galatasaray’ın Antalyaspor'dan Necati Ateş’i transfer etmesi de şikedir" dediği öğrenildi.

Bunun üzerine başlatılan soruşturmada Savcılık konuyla ilgili olarak Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk’ün ifadesinin alınmasına karar verildi.

İfade alınması için Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine talimat verildi. Polis telefonla ulaştığı Adnan Öztürk’ü Emniyet Müdürlüğü binasına çağırdı. Saat 13.00 sıralarında Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Adnan Öztürk, kayıt işlemlerinin ardından ifade vereceği Gasp Büro Amirliğine çıktı.