Galatasaray Arena'dan eli boş döndü

Beko Basketbol Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Beşiktaş ve Fenerbahçe Ülker'in ardından Galatasaray Medical Park'ı da Arena'dan eli boş gönderdi. Sahadan 72-69 galip ayrılan Kaf-Kaf, rakibine sezonun ilk yenilgisini aldırdı.

Beko Basketbol Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Galatasaray Medical Park ile karşı karşıya geldi.

İki kez duran maçta sahadan 72-69 galip ayrılan Karşıyaka, rakibine ilk yenilgisini aldırdı. Robert Lee Dixon 27 sayı - 7 ribaundla galibiyette önemli rol oynarken, Bora Hun Paçun da 12 sayı - 10 ribaundla yıldızlaştı.

Sarı-Kırmızılı takımda ise Ender Arslan 6/9 üç sayı isabetiyle 20 sayı üretirken, Cenk Akyol da 12 sayıyla oynadı.

Galatasaray Medical Park ilk çeyrekte Ender Arslan ve Boniface Ndong’un sayılarıyla bir ara farkı 8 sayıya (11-19) kadar çıkarsa da Pınar Karşıyaka 8-2’lik seriyle ilk çeyreği 2 sayı geride tamamladı (19-21)

Maçın ikinci periyodunda iki takım da özellikle savunmada çok iyi performanslar sergilediler. Ev sahibi Robert Lee Dixon’la sayılar üretirken Sarı – Kırmızılılar karşısında oyunun bu bölümünde sadece bir kez öne geçebildi (32-31). Galatasaray Medical Park daha sonra üstünlüğü tekrar eline geçirdi ve soyunma odasına da 36-40’lık skorla girdi.

İkinci devrede Ender Arslan’ın skorer oyunun yanı sıra Cenk Akyol da skora katkı verince Galatasaray Medical Park son çeyreğe 52-59 üstün giren taraf oldu. Final periyodunda müthiş bir mücadele vardı. Sarı – Kırmızılı takım bir ara farkı 8’e kadar çıkarsa da Pınar Karşıyaka bitime 1 dakika kala öne geçti (67-66). Kalan dakikalarda Sarı – Kırmızılıların geri dönüş hamleleri işe yaramadı ve Pınar Karşıyaka sahadan 72-69 galip ayrıldı.

'Başı kesilen aslan' pankartı

Pınar Karşıyaka taraftarları karşılaşmanın başlamasıyla sahaya konfeti attı ve dev bir 'Başı kesilen aslan' posteri açıldı. Maçın durmasının ardından Galatasaray Medical Park Antrenörü Ergin Ataman ve sarı kırmızılı oyuncular soyunma odasına gitti. Daha sonra oyun yeniden başladı. (ntvmsnbc.com)