Galatasaray, Arena'da timsah avladı!

T24



Galatasaray-Bursaspor maçından notlar





Melo, takımdaki yerini aldı



Maç, Turgay Şeren’e adandı





Görme engelli taraftarlar maçta



Basketbolcular da maçı izledi



Taraftar yalnız bırakmadı



7. Hafta



Sarı-kırmızılı ekip 21. dakikada Johan Elmander'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla bitti. İkinci yarıda daha etkili oynayan Timsah 80. dakikada Serdar Aziz'in golüyle skora dengeyi getirdi. 87. dakikada sahneye çıkan Milan Baros düzgün bir vuruşla Bursaspor filelerini havalandırdı ve maçın skorunu belirledi: 2-1Bu sonucun ardından 13 puana ulaşan Galatasaray ligde 2. sıraya yerleşti. 9 puanlı Bursaspor ise kendine 8. sırada yer buldu.Spor Toto Süper Lig karşılaşmasında Bursaspor’u ağırlayan Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim, Ankaragücü maçının 11’inde değişiklik yapmadı. Sarı-kırmızılı takımın Ankaragücü karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetten ötürü oldukça memnun olan Terim, kadroda herhangi bir değişiklik yapmadan, aynı 11’i Bursaspor’a karşı da sahaya sürdü. Ankaragücü maçında yedek soyunan Servet Çetin, (A) Milli Takım’la 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde sahaya çıktıktan sonra dönüşünde ilk 11’de kendine yer bulamadı. Terim, Servet’i yedekler arasında tuttu.Sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı oyuncusu Felipe Melo, sakatlığını atlatarak, Bursaspor karşısında takımdaki yerini aldı. Sağ dizinde ödem oluşan yıldız oyuncu, hafta içi tedavi olurken, son iki antrenmana katılmasının ardından Bursaspor’a karşı ilk 11’de sahaya çıktı.Galatasaray’da bu sezon Türk Telekom Arena’da yapılacak her maçın bir efsane isme adanması uygulaması sürerken, Bursaspor maçı da "Berlin Panteri" lakaplı efsane kaleci Turgay Şeren’e adandı. Karşılaşma öncesi sahaya çıkan Turgay Şeren’e plaket verildi ve Şeren kendisini alkışlayan tribünleri selamladı.Galatasaray-Bursaspor karşılaşmasına sarı-kırmızılı kulüp tarafından görme engelli taraftarlar da davet edildi. Görme engelli taraftarlar, maçı tribünde oturup radyodan dinlediler. Galatasaray Takımı Kaptanı Sabri Sarıoğlu, görme engelli bir taraftarla birlikte maç öncesindeki seremoniye çıktı.THY Avrupa Ligi’ne katılma hakkı elde eden ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı ezeli rakipleri Fenerbahçe Ülker’i yenerek kazanan Galatasaray MedicalPark Erkek Basketbol Takımı, Bursaspor maçını Türk Telekom Arena’da izledi. Kulüp locasında karşılaşmayı takip eden oyuncuların isimleri tek tek anons edilirken, taraftarlar takımı ayakta alkışladı.Öte yandan, bugün yine Fenerbahçe’yi yenerek kadınlarda da Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan Galatasaray MedicalPark takımı ile Japonya’da Kıtalararası Kupa Şampiyonluğu’nu elde eden Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı da statta yapılan anonslarla kutlandı.İstanbul’daki soğuk ve yağışlı havaya karşın Türk Telekom Arena’daki mücadeleye futbolseverlerin ilgisi yüksek oldu. Tribünlerde yer yer boşluklar olmasına rağmen, yaklaşık 35 bin sarı-kırmızılı taraftar maçı takip etti.Deplasmandaki Galatasaray maçına Bursaspor taraftarları da büyük ilgi gösterdiler. Yaklaşık 2 bin yeşil-beyazlı taraftar, kendilerine ayrılan tribünde takımlarına destek verdiler.Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak. Bursaspor ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.