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Spor

Galatasaray, Arena'da timsah avladı!

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray sahasında Bursaspor'u ağırladı

16 Ekim 2011 03:00

T24 - Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray sahasında Bursaspor'u ağırladı. Zorlu mücadele Cimbom'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip 21. dakikada Johan Elmander'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla bitti. İkinci yarıda daha etkili oynayan Timsah 80. dakikada Serdar Aziz'in golüyle skora dengeyi getirdi. 87. dakikada sahneye çıkan Milan Baros düzgün bir vuruşla Bursaspor filelerini havalandırdı ve maçın skorunu belirledi: 2-1 

Cim-Bom Timsahın bacağını kırdı

Bu sonucun ardından 13 puana ulaşan Galatasaray ligde 2. sıraya yerleşti. 9 puanlı Bursaspor ise kendine 8. sırada yer buldu.


Galatasaray-Bursaspor maçından notlar 

Spor Toto Süper Lig karşılaşmasında Bursaspor’u ağırlayan Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim, Ankaragücü maçının 11’inde değişiklik yapmadı. Sarı-kırmızılı takımın Ankaragücü karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetten ötürü oldukça memnun olan Terim, kadroda herhangi bir değişiklik yapmadan, aynı 11’i Bursaspor’a karşı da sahaya sürdü. Ankaragücü maçında yedek soyunan Servet Çetin, (A) Milli Takım’la 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde sahaya çıktıktan sonra dönüşünde ilk 11’de kendine yer bulamadı. Terim, Servet’i yedekler arasında tuttu.


Melo, takımdaki yerini aldı

Sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı oyuncusu Felipe Melo, sakatlığını atlatarak, Bursaspor karşısında takımdaki yerini aldı. Sağ dizinde ödem oluşan yıldız oyuncu, hafta içi tedavi olurken, son iki antrenmana katılmasının ardından Bursaspor’a karşı ilk 11’de sahaya çıktı.


Maç, Turgay Şeren’e adandı

Galatasaray’da bu sezon Türk Telekom Arena’da yapılacak her maçın bir efsane isme adanması uygulaması sürerken, Bursaspor maçı da "Berlin Panteri" lakaplı efsane kaleci Turgay Şeren’e adandı. Karşılaşma öncesi sahaya çıkan Turgay Şeren’e plaket verildi ve Şeren kendisini alkışlayan tribünleri selamladı.


Görme engelli taraftarlar maçta

Galatasaray-Bursaspor karşılaşmasına sarı-kırmızılı kulüp tarafından görme engelli taraftarlar da davet edildi. Görme engelli taraftarlar, maçı tribünde oturup radyodan dinlediler. Galatasaray Takımı Kaptanı Sabri Sarıoğlu, görme engelli bir taraftarla birlikte maç öncesindeki seremoniye çıktı.


Basketbolcular da maçı izledi

THY Avrupa Ligi’ne katılma hakkı elde eden ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı ezeli rakipleri Fenerbahçe Ülker’i yenerek kazanan Galatasaray MedicalPark Erkek Basketbol Takımı, Bursaspor maçını Türk Telekom Arena’da izledi. Kulüp locasında karşılaşmayı takip eden oyuncuların isimleri tek tek anons edilirken, taraftarlar takımı ayakta alkışladı.Öte yandan, bugün yine Fenerbahçe’yi yenerek kadınlarda da Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan Galatasaray MedicalPark takımı ile Japonya’da Kıtalararası Kupa Şampiyonluğu’nu elde eden Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı da statta yapılan anonslarla kutlandı.


Taraftar yalnız bırakmadı

İstanbul’daki soğuk ve yağışlı havaya karşın Türk Telekom Arena’daki mücadeleye futbolseverlerin ilgisi yüksek oldu. Tribünlerde yer yer boşluklar olmasına rağmen, yaklaşık 35 bin sarı-kırmızılı taraftar maçı takip etti.Deplasmandaki Galatasaray maçına Bursaspor taraftarları da büyük ilgi gösterdiler. Yaklaşık 2 bin yeşil-beyazlı taraftar, kendilerine ayrılan tribünde takımlarına destek verdiler.


7. Hafta

Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak. Bursaspor ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

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