-Galatasaray Arena'da galip İSTANBUL (A.A) - 18.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki karşılaşmada Galatasaray, Samsunspor'u 3-1 yendi. 50. dakikada Kazım'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Eboue'nin sert vuruşunda, kaleci Ahmet'ten sekerek havalanan topu savunma uzaklaştırdı. 53. dakikada Reira'nın ceza sahası önünden kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti. 54. dakikada Samsunspor beraberliği sağladı. Gökhan Zan'ın hatalı pası sonrasında Galatasaray savunmasını az adamla yakalayan Samsunspor'da Bance'nin pasıyla ceza sahasına giren Mustafa Sarp, Melo'nun müdahalesine rağmen topu filelere gönderdi: 1-1. 73. dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Sağ taraftan ilerleyen Sercan'ın pasında ceza yayı önünde topu kontrol eden Elmander, yerden güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1. 74. dakikada ceza sahası içerisinde Samsunspor kalecisi Ahmet'in darbesiyle Elmander yerde kalırken, hakem Kuddusi Müftüoğlu bu oyuncuyu kırmızı kart ile oyundan attı ve penaltı kararı verdi. Samsunspor'da kaleci Ahmet'in oyun dışı kalması sonrası yedek kaleci Mahmut, Dominguez'in yerine oyuna dahil oldu. 76. dakikada penaltı ataşını kullanan Selçuk, meşin yuvarlağı kaleci Mahmut'un sağından filelere yolladı: 3-1. 78. dakikada Elmander çalımlarla ortadan ceza sahasına girerken, kalesini zamanında terk eden Mahmut topa sahip oldu. 86. dakikada Melo'nun ceza sahası önünden sert şutunda top az farkla yandan auta gitti. 90+3 Elmander'in pasında ceza sahasının dışında sağ çaprazda Reira'nın güzel vuruşunda top kalecide kaldı ve Galatasaray, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Stat: Türk Telekom Arena Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu xx, Ekrem Kan xx, Serdar Akçer xx Galatasaray: Muslera xx, Sabri Sarıoğlu xx, Gökhan Zan x, Ujfalusi xx, Hakan Balta xx, Melo xxx, Kazım Kazım xx (Dk. 72 Engin Baytar x), Eboue xx (Dk. 61 Elmander xxx), Selçun İnan xxx, Reira xx, Baros xx (Dk. 67 Sercan Yıldırım xx) Samsunspor: Ahmet Şahin x, Pal Lazar xx, Kemal Tokak xx, Bahia xx, Ergün Teber xx, Fink x, Mustafa Sarp xx (Dk. 61 Murat Yıldırım x), Selim Teber xx, Dominguez xx (Dk. 76 Mahmut Ertuğrul Taşkıran x), Ekhigo Ehiosun x (Dk. 71 Zenke x), Bance xx Goller: Dk. 18 Melo, Dk. 73 Elmander, Dk. 76 Selçuk İnan (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 54 Mustafa Sarp (Samsunspor) Kırmızı Kart: Dk. 74 Ahmet Şahin (Samsunspor)