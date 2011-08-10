T24 LogoT24 Logo
Spor

GALATASARAY ARDA'YA VEDA ETTİ İSTANBUL (A.A)

10 Ağustos 2011 12:47

-GALATASARAY ARDA'YA VEDA ETTİ İSTANBUL (A.A) - 10.08.2011 - Galatasaray Kulübü, İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü'ne transferine dün onay verdiği takım kaptanı Arda Turan için veda mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde ''Güle Güle Arda Turan'' başlığıyla yer alan açıklamada, milli futbolcunun Galatasaray kariyeri detaylı biçimde anlatıldı. Kulüp açıklamasının son bölümünde, ''Teşekkürler Arda Turan'' ara başlığının altında şu ifadeler yer aldı: ''Arda Turan, altyapısından yetiştiği, 11 sene boyunca formasını giydiği, 22 yaşında kaptanlığa yükseldiği Galatasaray'dan 9 Ağustos 2011 günü İspanya'nın köklü kulüplerinden Atletico Madrid'e transfer oldu. Arda Turan'a verdiği tüm emekler için teşekkür eder, devam eden kariyeri boyunca kendisine üstün başarılar dileriz.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24