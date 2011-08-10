-GALATASARAY ARDA'YA VEDA ETTİ İSTANBUL (A.A) - 10.08.2011 - Galatasaray Kulübü, İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü'ne transferine dün onay verdiği takım kaptanı Arda Turan için veda mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde ''Güle Güle Arda Turan'' başlığıyla yer alan açıklamada, milli futbolcunun Galatasaray kariyeri detaylı biçimde anlatıldı. Kulüp açıklamasının son bölümünde, ''Teşekkürler Arda Turan'' ara başlığının altında şu ifadeler yer aldı: ''Arda Turan, altyapısından yetiştiği, 11 sene boyunca formasını giydiği, 22 yaşında kaptanlığa yükseldiği Galatasaray'dan 9 Ağustos 2011 günü İspanya'nın köklü kulüplerinden Atletico Madrid'e transfer oldu. Arda Turan'a verdiği tüm emekler için teşekkür eder, devam eden kariyeri boyunca kendisine üstün başarılar dileriz.''