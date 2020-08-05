Galatasaray, Arda Turan ile anlaşmaya vardı

Süper Lig'de sezonu 6. sırada tamamlayan Galatasaray, eski yıldızı Arda Turan ile anlaşmaya vardı. Milli futbolcu, Türk Telekom Stadyumu'ndan çıkarken görüntülendi.

Yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Arda Turan transferinde sona geldi. Sarı kırmızılı ekip, eski yıldızıyla el sıkıştı ve her konuda anlaşmaya vardı.

Beinsports'un haberine göre sarı-kırmızılılarla 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Arda'nın 66 numaralı formayı giymesi bekleniyor.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transfere ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Teknik ekibin yazılı ve ısrarlı isteği üzerine Arda Turan ile anlaşmaya vardık. Bizi iki yıl üst üste şampiyon yapan teknik direktörümüz ve ekibinin isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız. Her açıdan hayırlı olacağına inanıyorum. Herkes hata yapabilir, önemli olan bunlardan dönmektir. Geçmiş geçmişte kalmıştır" diye konuştu.