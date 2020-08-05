Galatasaray, Arda Turan ile anlaşmaya vardı

Süper Lig'de sezonu 6. sırada tamamlayan Galatasaray, eski yıldızı Arda Turan ile anlaşmaya vardı. Milli futbolcu, Türk Telekom Stadyumu'ndan çıkarken görüntülendi.
Yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Arda Turan transferinde sona geldi. Sarı kırmızılı ekip, eski yıldızıyla el sıkıştı ve her konuda anlaşmaya vardı.
Beinsports'un haberine göre sarı-kırmızılılarla 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Arda'nın 66 numaralı formayı giymesi bekleniyor.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transfere ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Teknik ekibin yazılı ve ısrarlı isteği üzerine Arda Turan ile anlaşmaya vardık. Bizi iki yıl üst üste şampiyon yapan teknik direktörümüz ve ekibinin isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız. Her açıdan hayırlı olacağına inanıyorum. Herkes hata yapabilir, önemli olan bunlardan dönmektir. Geçmiş geçmişte kalmıştır" diye konuştu.
6 yıl formasını giydi
2000 yılında altyapısına girdiği Galatasaray'ın formasını 6 yıl profesyonel olarak giyen Arda Turan, 2005-2011 yıllarında 130 maça çıkıp 25 gol attı. 33 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı ekipten 2011 yılında ayrıldı ve Atletico Madrid'in yolunu tuttu. Turan, daha sonrasında sırasıyla FC Barcelona ve İstanbul Başakşehir'de ter döktü.