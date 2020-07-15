Galatasaray, aradığı sağ beki Yunanistan'da buldu

Yeni sezon için kadrosuna takviye yapmayı planlayan Galatasaray, dördüncü transferini gerçekleştirdi.

Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra Omar Elabdellaoui'yi de kadrosuna kattı. Sözleşmeyi imzalayan Norveçli oyuncu, yeni sezonda sarı kırmızılıların formasını giyecek.

Omar Elabdellaoui, yıllık 1,5 milyon euro alacak, vergilerle birlikte Galatasaray'a maliyeti 2,1 milyon euro olacak. Bu gelişme sonrası ise Mariano ile sezon sonunda yollar ayrılıyor ve ülkesi Brezilya'ya dönüyor.