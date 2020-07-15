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Spor

Galatasaray, aradığı sağ beki Yunanistan'da buldu

15 Temmuz 2020 14:55

Yeni sezon için kadrosuna takviye yapmayı planlayan Galatasaray, dördüncü transferini gerçekleştirdi.

Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra Omar Elabdellaoui'yi de kadrosuna kattı. Sözleşmeyi imzalayan Norveçli oyuncu, yeni sezonda sarı kırmızılıların formasını giyecek.

Omar Elabdellaoui, yıllık 1,5 milyon euro alacak, vergilerle birlikte Galatasaray'a maliyeti 2,1 milyon euro olacak. Bu gelişme sonrası ise Mariano ile sezon sonunda yollar ayrılıyor ve ülkesi Brezilya'ya dönüyor.

 

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