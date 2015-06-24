Galatasaray aradığı 'çileği' Brezilya'da buldu

Bugüne dek Podolski, Huntelaar ve Soldado gibi isimlerle anılan Galatasaray yönetiminin esas hedefinin Alexandre Pato olduğu ortaya çıktı. Sarı kırmızılılar, 25 yaşındaki Brezilyalı yıldız için dün harekete geçti ve menajeri ile görüşmelere başladı.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, forvet bölgesine bu sezon dünyaca ünlü bir ismi transfer etmek isteyen Başkan Dursun Özbek ve kurmayları Brezilyalının peşine düştü.

25 yaşındaki Sambacı için Galatasaray dün resmen harekete geçti. Milan Kulübünden ayrıldıktan sonra ülkesi Brezilya’ya dönen ve Sao Paulo Kulübü’nde kiralık olarak forma giyen Pato için Cimbom, yıldız oyuncunun menajeri ile görüştü.

Tanıdık isim Alberto Ziliani

Pato’nun transferi için Cimbom tanıdık bir isimle masaya oturdu. Prandelli’nin CAS Mahkemesi’nden davasını geri çekme sırasında başkan Dursun Özbek başta olmak üzere Galatasaray yönetimi ile iyi ilişkiler kurulan Alberto Ziliani’nin Pato’nun da menajeri olması yıldız oyuncu için yakın temas kurulmasını sağladı.

Prandelli ile yapılan barış anlaşmasında etkin rol oynayan Alberto Zıliani, dün Galatasaray Kulübü ile bu kez Pato için bir araya geldi.

Corintihans Kulübü ile 31 Aralık 2016 tarihinde kontratı bitecek olan Pato için Galatasaray yönetimi Brezilyalılara bonservis bedeli olarak 7 milyon Euro teklif edecek.

Brezilya Milli Takımı'nda 28 maçta forma giyip 10 gol atan Pato, geçen sezon kiralık oynadığı Corinthians'ta 16 karşılaşmada 6 gol, 2 asist üretti.