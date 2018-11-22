Galatasaray Antrenörü Sedat İncesu: "Mobingin böylesini görmedim"

\"Sadece ceketimi aldım, yürüyerek eve dönüyorum\"

\"Nasıl ekonomik istismar yapıldı hepsini çıkaracağım ortaya\"

Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA) -

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu, sarı-kırmızılı kulüp ile yollarını ayırdı.

Galatasaray\'da 2005 yılında başladığı görevinden yaşadığı sorunlar sebebiyle ayrılan Sedat İncesu, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüple arasında çıkan haberleri yalanlamayacağını ifade eden İncesu, konu ile avukatının ilgilendiğini dile getirdi.

Kabullenemeyeceği bazı hukuki ve şahsi durumların olduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, \"Florya\'dan çıktım, ilk girdiğim gün gibi 2005\'te, tertemiz. Sadece ceketimi aldım, yürüyerek eve dönüyorum. Çünkü başka türlü eve gidemiyorum. Ben kulübüme zarar vermemek için neler yaptım, beni soktukları duruma hale bakın. Hayatımda çok şey gördüm de mobingin böylesini görmedim. Benimle alakalı durumların haricinde takımla ilgili olan durumları ise 3 Aralık\'ta yapacağım basın toplantısında açıklayacağım. Bu takım üzerinden nasıl ekonomik istismar yapıldı hepsini çıkaracağım ortaya. Beni korkutup tehdit ediyorlar\" diye konuştu.

Öte yandan Sedat İncesu, sosyal medya hesabı Twitter\'dan yaptığı paylaşımda, \"Bitti\" ifadesini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)