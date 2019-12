-GALATASARAY ANTRENÖRÜ MAHMUTİ: "BURALARA GELMEYİ BEKLEMİYORDUK" İSTANBUL (A.A) - 01.06.2011 - Beko Basketbol Ligi play-off yarı final serisinde Banvit'i eleyerek finale çıkan Galatasaray Cafe Crown'da, antrenör Oktay Mahmuti, sezon boyunca her zaman daha iyisi için mücadele ettiklerini belirterek, ''Buralara gelmeyi açıkçası beklemiyorduk ama bu buraları zorlamayacağız anlamına gelmiyordu'' dedi. Oktay Mahmuti, Banvit'e karşı 89-55 kazandıkları play-off yarı final serisi dördüncü maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada baştan sona iyi oynadıklarını, ilk yarıda farkı açtıklarını ve maçın rutin şekilde sona erdiğini kaydetti. Oyunun serinin bir göstergesi olmadığını ifade eden Mahmuti, ''Banvit, güzel bir sezon geçirdi. Hep derler ya lige renk kattılar. Hayır onlar ligin ana renklerinden birini oluşturdular. Herkes kazanan için iyi şeyler söyleyecektir ama bunu da göz ardı etmemek gerekir'' dedi. Oktay Mahmuti, sezon içinde inişli çıkışlı bir grafik izledikten sonra finale yükselmeyi başardıklarının belirtilmesi üzerine, şunları söyledi: ''Buralara gelmeyi bekliyor muyduk? Beklemiyorduk ama bu buraları zorlamayacağız anlamına gelmiyordu. Sporun içinde olan herkes rekabet duygusuyla hareket eder. Her gün daha iyi olmaya çalıştık. İyi günler, kötü günler oldu. Bir gün önceki Galatasaray'dan daha iyi olabilmek için gayret ettik. Düşüşler oldu. Kötü dönemler oldu. Sakatlıklar nedeniyle sıkıntılar yaşadık. Hep kendimizi baz aldık ve buralara geldik.'' Fenerbahçe Ülker ile yapacakları final serinin zorlu olacağına dikkati çeken Mahmuti, ''Bu sezon çok keyifli bir play-off yaşıyoruz. Kolay, heyecansız bir seri olmadı. Her seri gibi bu da zor bir seri olacak'' şeklinde konuştu. -BANVİT CEPHESİ- Banvit Antrenörü Orhun Ene ise Galatasaray Cafe Crown'un kendilerinin kazandığı maç dışındaki tüm maçlarda iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, rakiplerini tebrik ettiğini söyledi. Bu sezon iyi maçlar çıkardıklarını belirten Ene, ancak sezonu iyi bitirememenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: ''Sezonu çok daha iyi bir oyunla bitirmek isterdik. Maçın kırılma anlarında direnci gösteremedik. Belki serinin Bandırma'daki ilk maçını kazanabilseydik seri devam edebilirdi, ancak olmadı. Gelecek sezon inşallah daha iyi yerlere geliriz. Galatasaray Cafe Crown hem sezon boyunca hem de play-offlarda iyi oynadı. Galatasaray Cafe Crown ve Fenerbahçe Ülker'e final serisinde başarılar diliyorum.''