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Spor

GALATASARAY ANTRENMAN MAÇI YAPTI İSTANBUL (A.A)

09 Eylül 2010 18:26

-GALATASARAY ANTRENMAN MAÇI YAPTI İSTANBUL (A.A) - 09.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül Pazartesi günü Gaziantepspor'la karşılaşacak Galatasaray, bu mücadelenin hazırlıklarını A2 takımıyla yaptığı antrenman maçıyla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman maçı öncesi A ve A2 takımı oyuncularıyla, teknik heyetlerin bayramlaştığı belirtildi. Karşılaşma sonrası ise Gökhan Zan'ın 29. yaş gününün takım arkadaşları tarafından pasta kesilerek kutlandığı aktarıldı. Milli takımlarda yer alan ve sakatlığı bulunan oyuncuların yer almadığı 35'er dakikalık iki devre halinde yapılan antrenman maçında Galatasaray A takımı, A2 takımını Pino (2), Elano ve Cumhur'un golleriyle 4-1 yenerken, A2 takımının tek golü Anıl'dan geldi. Galatasaray A takımı, A2 takımı karşısında; Ufuk Ceylan (Aykut Erçetin), Ali Turan, Ahmet Kesim, Gökhan Zan, Emiliano Insua (Berk Neziroğulları), Elano Blumer, Mustafa Sarp (Cumhur Yılmaztürk), Ayhan Akman (Musa Çağıran), Barış Özbek, Juan Pablo Pino (Serdar Özkan) ve Harry Kewell (Aydın Yılmaz) kadrosuyla mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekip, yarın akşam yapacağı antrenmanla Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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