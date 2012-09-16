Galatasaray Antalya'yı 4'le devirdi!

Süper Lig'in 4. haftasında Medical Park Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşan Galatasaray maçtan 4-0 galip ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini Elmander, Amrabat, Burak ve Umut attı.

Spor Toto Süper Lig 4. hafta maçında Galatasaray, Medical Park Antalyaspor'u 4-0 yendi. Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 10. dakikada Elmander, 45. dakikada Amrabat, 55. dakikada Burak ve 90. dakikada Umut kaydederken, Bursaspor'dan 45+2. dakikada Isaac kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Maçtan dakikalarda

10. dakikada Amrabat'ın sol taraftan kullandığı taç atışında defansın arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kalan Elmander, kaleci Sammy'in solundan topu ağlara gönderdi: 0-1

14. dakikada Hakan Balta'nın sol kanattan pasında ceza alanı çizgisi üzerinde topla buluşan Elmander'in yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

17. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Elmander'in vuruşunda top kaleci Sammy'den sekerek Umut Bulut'un önünde kaldı. Umut'un vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlara gitti. Ancak hakem Yunus Yıldırım, yardımcısının uyarısıyla ofsayt kararı verdi.

25. dakikada Tita'nın pasında ceza alanı dışında kaleyi tam karşıdan gören bir yerde topla buluşan Aissati'nin yerden sert vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

45. dakikada orta sahadan aldığı topu rakip ceza alanına kadar taşıyan Ambarat, Zizicç'i geçerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ambarat'ın sert vuruşunda top kaleci Sammy'e çarparak filelerle buluştu: 0-2

45+2. dakikada ceza alanına gelen topa Muslera ile yükselen Isaac, kaleci Muslera'nın topa vurmasının ardından yere düşerken kalecinin ayağına bastı. Muslera'nın sakatlandığı pozisyonun ardından Galatasaraylı futbolcular ile Isaac arasında kısa süreli arbede yasandı. Pozisyonda hakem Yunus Yıldırım, Isaac'e kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

50. dakikada ceza sahasına açılan ortada topu göğsüyle önüne indiren Burak'ın bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topu Antalyasporlu futbolcular uzaklaştırdı.

55. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Burak Yılmaz, plase vuruşunda top direğe çarparak kaleci Sammy'nin sağından ağlarla buluştu. (0-3)

63. dakikada Tita'nın kullandığı serbest vuruşta Burak'ın ters kafa vuruşunda top üst direğe çarptı. Karambolde kalan topu defans oyuncuları uzaklaştırdı.

65. dakikada Koray'ın geri pasında Sammy'in yere yatarak uzaklaştırmak istediği top ceza sahası çizgisi üzerindeki Umut'un önünde kaldı. Umut'ın bıraktığı topu alan Aydın'ın Antalyasporlu defans oyuncusunu geçtikten sonra yaptığı sert vuruşunda topu kale önünde Ziziç, son anda dokunarak kornere çeldi.

78. dakikada sol çaprazdan çalımlarla ceza sahasına giren Amrabat'ın sert vuruşunda kaleci Sammy, topu son anda kornere çeldi.

82. dakikada Selçuk'un ara pasında defansın arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Umut'un vuruşunda top auta çıktı.

89. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Emrah'ın vuruşunda kaleci Muslera, yatarak topu taça gönderdi.

90. dakikada Yekta'nın pasında Burak defansın arkasına sarkarak kaleci Sammy ile karşı karşıya kaldı. Burak'ın topu ayağından açması üzerine Sammy, topa yatarak müdahale etti. Sammy'den seken topu önünde bulan Amrabat'ın meşin yuvarlağa ayağının dışıyla dokunması üzerine topu uygun pozisyonda önünde bulan Umut'un yerden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlara gitti. (0-4)

Başka gol olmayan karşılaşmadan Galatasaray, 4-0 galip ayrıldı.

Stat: Akdeniz Üniversitesi

Hakemler: Yunus Yıldırım, Baki Tuncay Akkın, Nihat Mızrak

Medical Park Antalyaspor: Sammy, Koray, Ziziç, Deniz Barış, Minev, Uğur İnceman, Zeki, Isaac, Tita (Dk. 66 Mehmet Eren), Aissati (Dk. 46 Ömer), Diarra (Dk. 67 Emrah

Galatasaray: Muslera, Eboue, Semih, Cris, Hakan Balta (Dk. 73 Çağlar), Aydın (Dk. 68 Yekta), Selçuk, Melo, Amrabat, Umut, Elmander (Dk. 48 Burak Yılmaz)

Goller: Dk. 10 Elmander, Dk. 45 Amrabat, Dk. 55 Burak Yılmaz, Dk. 90 Umut (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 45+2 Isaac (Medical Park Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Deniz Barış, Dk. 62 Tita, Dk. 61 Ömer (Medical Park Antalyaspor), Dk. 26 Hakan Balta, Dk. 63 Cris (Galatasaray)