Galatasaray, Antalyasporlu genç yıldızla anlaşmaya vardı

Yeni sezonda kadroyu gençleştirmek isteyen Galatasaray, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, Antalyaspor'un genç oyuncusu Emrah Başsan ile anlaşmaya vardı.

Sözleşmesi Mayıs ayı sonunda bitecek olan 24 yaşındaki futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Galatasaraylı yetkililer, Emrah ile yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve önümüzdeki günlerde resmi imzanın atılacağını ifade etti.

Antalyaspor'da 5 sezon geçiren Emrah Başsan, istikrarlı grafiği ile büyük kulüplerin dikkatini çekmişti. Emrah, 2011-2012 sezonunda henüz 19 yaşındayken 33 lig, 3 kupa maçında forma giyip 3 gol atmıştı. Sonraki sezon 20 lig maçında oynayan genç futbolcu, kupada oynadığı 8 maçta attığı 4 gol ile başarısını sürdürmüştü. 2013-2014 sezonu ise hem Antalyaspor için hem de Emrah Başsan için ilginç geçmişti.