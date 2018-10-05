T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray, Antalyaspor maçına hazır

ANTALYA (DHA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi

05 Ekim 2018 23:34

ANTALYA (DHA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 8\'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.
Çalışmalarını Antalya\'da sürdüren sarı kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Ana bölümde gruplar halinde dar alan oyunları oynayan sarı kırmızılı ekip antrenmanı, yenilenme ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray ile Antalyaspor, yarın akşam saat 19.00\'da Antalya Stadyumu\'nda karşılaşacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANTALYA DHASpor Toto Süper LigAntalyasporAntalyaFatih TerimAnaGalatasarayAntalya Stadyumu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24