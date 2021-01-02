Galatasaray ile Antalyaspor karşılaşıyor: İşte maç notları ve muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'la karşı karşıya geliyor. Bugün 19:00'da başlayacak maçta teknik direktör Fatih Terim, cezası dolayısıyla takımının başında yer alamayacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maçta Galatasaray, Antalyaspor'u yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Saat 19.00'da başlayacak olan müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Maç notları

Ligde geride kalan 15 haftanın 1'ini bay geçen ve 14 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 29 puanla 16. haftaya lider girdi.

Bu sezon Süper Lig'de 15 karşılaşmaya çıkan Akdeniz temsilcisi ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi gördü. Kırmızı-beyazlı ekip, topladığı 17 puan ve averajla 15. sırada yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçında cezası nedeniyle kulübede yer alamayacak.

Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim'e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 5 maç men cezası verdi. Tahkim Kurulu ise tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirdi.

Ligin 14. haftasındaki Göztepe ve 15. haftasındaki Trabzonspor maçlarında cezası nedeniyle görev yapamayan Terim, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde de soyunma odası ve yedek kulübesine gireyemeyecek. Terim'in yokluğunda takımın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin olacak.

Antalyaspor maçıyla cezasının 3 maçlık bölümünü çekmiş olacak Terim'in 1 maçlık cezası kalacak. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, ligin 17. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor maçında görev almayarak cezasını tamamlayacak.

Galatasaray'da yılbaşı kutlamalarında elinde havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui, kırmızı-beyazlılara karşı sahaya çıkamayacak. Hastanede tedavisi devam edilen 29 yaşındaki Norveçli sağ bek, takımdaki yerini alamayacak.

Ryan Babel, Oghenekaro Etebo ve Sofiane Feghouli'nin sakatlıkları devam ediyor. Kondisyonerler eşliğinde çalışan Babel ile tedavileri süren Etebo ve Feghouli, hafta içinde takım antrenmanlarına katılamadı. Üç futbolcunun da bu müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

Sarı-kırmızılı ekibin genç orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, kart cezası nedeniyle Antalyaspor'a karı forma giyemeyecek. Ligin 15. haftasındaki Trabzonspor müsabakasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Taylan, Akdeniz temsilcisiyle yapılacak karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak.

Galatasaray'da kaptan Arda Turan, Ömer Bayram, Younes Belhanda, Marcao ve Christian Luyindama, Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, bu maçta kart görmeleri durumunda 17. haftadaki İttifak Holding Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da izolasyon ve karantina süreci dolan üç futbolcu kadroda yer alabilecek. Koronavirüs testi pozitif çıkan kaleci Fatih Öztürk ile sol bek Emre Taşdemir'in izolasyon, tedavi ve takip süreçleri tamamlandı. Ailesindeki Koronavirüs vakası nedeniyle karantinada olan ve testleri negatif çıkan Mbaye Diagne de takımla çalışmalara başladı. Üç futbolcu da teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Antalyaspor müsabakasında forma giyebilecek.

Antalyaspor’da, Ufuk Akyol, Bahadır Öztürk, Armel Drole, Serdar Gürler, Ali Eren İyican, Adis Jahovic ve Hatayaspor maçında sakatlanan Sidney Sam, bu maçında takımdaki yerlerini alamayacaklar.