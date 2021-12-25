Maç sonucu | Galatasaray 2-0 Antalyaspor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek sezonun ilk yarısını galibiyetle tamamladı.

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini Sofiane Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu attı.

Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor galibiyetiyle Süper Lig'de 7 maçlık kazanamama serisine son verdi. Sarı-kırmızılı takım bundan önceki 7 maçında 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşamıştı.

Galatasaray, ligde sezonun ilk yarısını 27 puanla tamamladı. Fraport TAV Antalyaspor ise 22 puanda kaldı.

Kerem Aktürkoğlu gol sayını 7'ye çıkardı

Karşılaşmada Galatasaray'ın ikinci golünü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce üçer kez ağları havalandırmıştı.

Müsabakada Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Sofiane Feghouli ise bu sezon resmi maçlarda 5. kez topu filelerle buluşturdu.

Marcao ve Kerem Aktürkoğlu cezalı duruma düştü

Galatasaraylı futbolcular Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, maçta gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü.

Sarı-kırmızılı iki futbolcu, Süper Lig'in 20. haftasında GZT Giresunspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

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Stat: Nef Hakemler: Ali Şansalan, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş Galatasaray: İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu (Dk. 90+3 Atalay Babacan), Aytaç Kara (Dk. 86 Alpaslan Öztürk), Feghouli (Dk. 74 Emre Kılınç), Halil Dervişoğlu (Dk. 74 Morutan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 86 Barış Alper Yılmaz), Mustafa Muhammed Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı (Dk. 64 Crivelli), Naldo, Kudriashov, Floranus (Dk. 81 Milosevic), Fredy, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Amilton (Dk. 64 Ghacha), Doğukan Sinik (Dk. 72 Gökdeniz Bayrakdar), Mukairu (Dk. 64 Wright) Goller: Dk. 45+1 Feghouli, Dk. 52 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 21 Naldo, Dk. 55 Veysel Sarı, Dk. 84 Milosevic (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 28 Aytaç Kara, Dk. 50 Marcao, Dk. 78 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 90+5 Oğulcan Çağlayan (Galatasaray)

Maçtan önemli anlar

5. dakikada Mustafa Muhammed'in ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, kaleci Boffin'in müdahale ettiği top uzak kale direğinin dibinden kornere gitti.

8. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın sağdan ortağında, Mustafa Muhammed'in ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda kaleci Boffin uzanarak topu çıkardı ve pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

12. dakikada Feghouli'nin sağdan yaptığı ortada, kale sahası önünde Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

34. dakikada Doğukan Sinik'in soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Amilton topu Floranus'a bıraktı. Bu futbolcunun uygun durumda yaptığı vuruşta, kaleci İsmail Çipe üzerine gelen topu kontrol etti.

45+1. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Feghouli, yaptığı sert vuruşla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu.

Galatasaray maçın ilk yarısı 1-0 önde tamamladı.