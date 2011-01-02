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Spor

Galatasaray Antalya'da kampa girecek

Galatasaray Futbol Takımı'nda 11 günlük devre arası tatili bu akşam bitiyor.

02 Ocak 2011 02:00

T24 - Galatasaray Futbol Takımı'nda 11 günlük devre arası tatili bu akşam bitiyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantepspor ile oynanan karşılaşmanın ardından tatile çıkan sarı-kırmızılılar, yarın sabah İstanbul'da toplanıp, akşam saatlerinde kamp çalışmaları için Antalya'ya gidecek.


Antalya Rixos Lares Hotel'de 10 Ocak'a dek çalışacak ''Cim Bom'', kamp döneminde 8 Ocak'ta Alanya'da, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hannover 96 ile bir hazırlık maçı yapacak. 

Lig tarihinin en kötü ilk yarılarından birisini yaşayan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonunun ilk devresini lider Trabzonspor'un tam 19 puan gerisinde, 23 puan ve gol averajıyla 9. sırada tamamladı.

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