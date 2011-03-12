-GALATASARAY ANKARA'DA MORAL ARIYOR İSTANBUL (A.A) - 12.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray, içinde bulunduğu kötü durumda biraz olsun nefes alabilmek galibiyete kilitlendi. Şampiyonluk yarışından haftalar önce kopan, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen ve gelecek sezon Avrupa kupalarına katılabilme şansını dahi mucizelere bırakan sarı-kırmızılı takım, tarihinin en kötü sezonunu geçirdiği dönemde bu düşüşü önleyebilmenin hesaplarını yapıyor. Oynadığı son 3 resmi maçında galibiyet alamayan Galatasaray, Ankaragücü deplasmanından 3 puan çıkarabilmenin peşinde. Galatasaray'da sarı kart cezalısı durumundaki Milan Baros ile sakatlıkları devam eden Sabri Sarıoğlu ve Serkan Kurtuluş, Ankaragücü karşısında takımdaki yerlerini alamayacaklar. Ankaragücü maçı hazırlıklarını bugün öğleden sonra yapacağı antrenmanla tamamlayacak sarı-kırmızılılar, akşam saatlerinde Ankara'ya gidecek. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. -DERBİ ÖNCESİ KART ALARMI- Galatasaray'ın yarın Ankaragücü ile yapacağı maçta sarı kart cezası sınırında bulunan oyuncuların çokluğu, gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak derbi karşılaşması öncesi dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılı takımda Barış, Gökhan, Mustafa, Yekta, Kazım ve Culio, Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri durumunda Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerlerini alamayacaklar. Ayrıca, sakatlıklarından dolayı Ankaragücü maçında oynayamayacak Sabri ve Serkan da takımda sarı kart sınırındaki diğer oyuncular.