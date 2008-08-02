Galatasaray Ankara'da dağıldı

Galatasaray, Fortis Türkiye Kupası D Grubu son maçında Gençlerbirliği OFTAŞ Spor'a deplasmanda 3-0 yenildi.

Sarı-kırmızılılar, sahadan mağlup ayrılmasına rağmen, grubun diğer maçında Denizlispor ile Bursaspor golsüz berabere kalınca gruptan ikinci olarak çeyrek finale çıktı.

Teknik Direktör Karl Heinz Feldkamp'ın ligde ilk 11'de fazla şans vermediği futbolculardan oluşan bir kadroyla çıkan Galatasaray, ilk yarıyı 2-0 yenik kapadı. Fazla varlık gösteremeyen Galatasaray karşısında OFTAŞ, Serkan Atak'ın 23. dakikada serbest vuruştan attığı golle öne geçti. İlk yarının son dakikasında Sandro durumu 2-0 yaptı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı düşük bir tempoda geçti. Gençlerbirliği OFTAŞ, 87. dakikada Sandro ile bir gol daha bularak sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Ligde de yenilmediği Galatasaray'ı farklı mağlup eden Ankara ekibi, 9 puana ulaşarak grubu lider tamamladı ve tarihinde ilk kez kupada çeyrek finale yükseldi. Galatasaray ise 7 puanla çeyrek final vizesi aldı. Deplasmanda Denizlispor ile 0-0 berabere kalan Bursaspor ise 5 puanla grubu üçüncü sırada tamamladı.

Fortis Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının kuraları, 28 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da çekilecek. Kupada çeyrek final ilk maçları 3 Şubat'ta, rövanşları ise 27 Şubat'ta oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ OFTAŞ SPOR: 3 - GALATASARAY: 0

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Hakan Sivriservi x, İsmail Şencan xx, Nihat Samuk xx

Gençlerbirliği OFTAŞ Spor: Recep xx, Orhan xx, İlhan xxx, Giray xxx, Murat Kalkan xx (Dk. 89 Murat Selvi ?), Serkan xxx (Dk. 86 Hakan ?), Tozo xx, Olgay xx, Sandro xx, Sterjovski x, İbrahim xx (Dk. 77 Petkoviç x)

Galatasaray: Aykut xx, Sabri x, Emre x, Bouzid x, Volkan x, Barış xx, Serkan xx, Mehmet Güven x (Dk. 46 Servet x), Arda x (Dk. 86 Mehmet Topal ?), Carrusca x (Dk. 52 Uğur x), Ümit x

Goller: Dk. 23 Serkan, Dk. 45 ve Dk. 87 Sandro (Gençlerbirliği OFTAŞ Spor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Olgay (Gençlerbirliği OFTAŞ Spor), Dk. 22 Emre, Dk. 85 Barış (Galatasaray)

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada Sandro'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest atışı Serkan kullandı. Bu futbolcu barajın üzerinden yaptığı plase vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0

33. dakikada Olgay'ın uzun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan İbrahim çok sert vurdu, ancak kaleci Aykut gole izin vermedi.

45. dakikada İbrahim'in pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Sandro sert bir vuruşla kalecinin üzerinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

Maçın uzatma bölümlerinde Volkan'ın kullandığı serbest atışta top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği OFTAŞ Spor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

46. dakikada Arda'nın sağ taraftan attığı şutta kaleci Recep topu kornere çeldi.

53. dakikada ceza yayının gerisinde Serkan'ın attığı sert şutta kaleci Aykut son anda parmaklarıyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

57. dakikada ceza alanı içindeki Ümit pasını Barış'a aktardı. Bu futbolcunun yerden sert vuruşunda kaleci Recep meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

87. dakikada orta sahadan Tozo'nun uzun pasıyla buluşan Sandro yaklaşık 30 metre sürdükten sonra kaleci Aykut'un üzerinden topu ağlara gönderdi: 3-0

Karşılaşma, Gençlerbirliği OFTAŞ Spor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.