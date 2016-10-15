Galatasaray Anıtkabir'de

Galatasaray'ın 111. kuruluş yıl dönümü kutlamaları Ankara'da da yapılan etkinliklerle devam etti. Galatasaray yönetimi ve çok sayıda Galatasaray taraftarı, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir ziyaretine, Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, Yönetim Kurulu Üyesi Alper Narman, Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu ve Denetim ve Sicil Kurulu Başkanı Celal Emon katıldı. İkinci başkan Cengiz Özyalçın, Ata'nın mozolesine çelenk bıraktı. ve Anıtkabir özel defterini imzaladı. Özyalçın, yazısında "Aziz Atatürk... Galatasaray olarak Türk Milleti'ne bıraktığınız ilke ve hedefler doğrultusunda mücadele etmeyi, yurt içinde ve yurt dışında sarı-kırmızı renklerimizle birlikte Ay-Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmayı azimle, aşkla, inançla sürdürüyoruz. 'Ben, sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünüze layık sporcular yetiştirmek bizler için 'olmazsa olmaz' niteliğindedir. Bugün hem bunu bir kez daha vurgulamak, hem de zatı alinizin ve aziz şehitlerimizin bize emaneti olan bu vatanı canımız pahasına sahip çıkacağımızı haykırmak için yönetim kurulu üyelerimiz ve taraftarlarımızla birlikte yüce huzurunuzdayız. Ruhunuz şad olsun."

Anıtkabir ziyaretinde yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar hatıra fotoğrafı çektirirken, Galatasaraylı gelin ve damat günün özel görüntülerinden birini oluşturdu.