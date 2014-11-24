Galatasaray, Anderlecht maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'de haftayı 3-0'lık Trabzonspor yenilgisiyle kapatan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 26 Kasım Çarşamba günü Anderlecht ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Hakan Balta'nın sağ üst arka adalesinde 1. derece zorlanma tespit edildi.

Teknik direktör Cesare Prandelli yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, Trabzonspor karşısında forma giyen oyuncuların yenileme yaptıkları, diğer oyuncuların ise ısınma bölümünün ardından taktik çalışmalar yapıp, dar alanda çift kale maç oynadıkları belirtildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, sarı-kırmızılı ekipte, Trabzonspor maçında sakatlanan Hakan Balta'nın MR'ının çekildiği ve sağ üst arka adalesinde 1. derece zorlanma tespit edildiği aktarıldı. Sakatlığı bulunan Blerim Dzemaili'nin ise günü tedaviyle geçirdiği kaydedildi. Galatasaray, yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla Anderlecht maçı hazırlıklarını sürdürecek.