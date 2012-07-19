Galatasaray Amrabat'ta mutlu sona ulaştı

Galatasaray Kayserispor'un yıldız futbolcusu Nordin Amrabat ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını borsaya bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp Kayserispor'a 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Sarı-kırmızılı takımın Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle;

"Kayserispor Kulübü profesyonel futbolcularından Nordin Amrabat'la 2012-2013 sezonundan başlamak üzere 5 futbol sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 8.000.000 EUR bonservis ücreti ve Kayserispor'un futbolcunun bir önceki kulübü PSV Eindhoven'la yapmış olduğu sözleşme gereği PSV Eindhoven'a 600.000 EUR ödenecektir. Futbolcuya ise, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında sırasıyla 1.000.000 EUR, 1.100.000 EUR, 1.200.000 EUR,1.300.000 EUR ve 1.400.000 EUR sabit transfer ücreti ve her bir sezon için 17.500 EUR maç başı ücreti ödenecektir. Buna mukabil futbolcuyla varılan yazılı mutabakat ve feragat gereğince, transfer sözleşmesine göre Kayserispor Kulübü'ne ödenecek olan bonservis ücreti üzerindeki %10 paya tekabül eden 800.000 EUR tutarındaki alacağından futbolcu feragat etmiştir."