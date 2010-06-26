Galatasaray-Altıntop flörtü sürüyor

T24 - Galatasaray, Almanya 1. Ligi Bundesliga'da oynayan milli futbolcu Halil Altıntop'la görüşmeleri ni sürdürürken, tarafların anlaştığı, ancak tek pürüzün sözleşme süresi ile ilgili olduğu bildirildi.



Alman Bild gazetesi, Almanya 1. Ligi takımlarından Eintracht Frankfurt'ta oynayan Halil Altıntop'un Galatasaray ile görüştüğünü yazdı.



Bild gazetesinin internet sayfasında yer alan haberde, Halil'in bu hafta içinde İstanbul'da Futbol A.Ş Genel Müdürü Adnan Sezgin ile görüştüğü ve para konusunda da anlaştığının tahmin edildiği belirtildi.



Halil'in her yıl için yaklaşık 2 milyon euro talep ettiği, ancak sözleşmesinin Galatasaray'ın istediği gibi 2 yıllık değil, 3 yıllık olmasını istediği ifade edildi.



Eintracht Frankfurt yönetiminden bu konuda henüz bir açıklama yapılmazken, gazetenin haberinde, Halil'in transfer ücreti olmadan alınabilmesinin, Alman ligi tecrübesinden ve çok iyi bir oyun kurucu olmasından dolayı Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard'ın tercih edebileceği bir oyuncu olacağı görüşüne yer verildi.





