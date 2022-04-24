Galatasaray, Altay deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Galatasaray, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 44 puan elde etti. Ligde küme düşme hattında bulunan Altay ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet sonucunda 30 puan topladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 2-2 berabere bitmişti.

84. randevu

Galatasaray ile Altay, Spor Toto Süper Lig'de 83. kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasında 11 Ekim 1959'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde İnönü Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmayla başlayan rekabette geride kalan 83 randevuda, sarı-kırmızılılar 48, siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki 21 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 143 gole karşılık Altay 58 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'da tedavisine devam edilen Sofiane Feghouli, Altay maçında forma giyemeyecek. Gribal enfeksiyon geçiren Taylan Antalyalı'nın yanı sıra Barış Alper Yılmaz ve Olimpiu Morutan da maç kadrosuna alınmadı.

Altay'da sakatlıkları bulunan Deniz, Özgür ve Naderi forma giyemeyecek.

İlk 11