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Spor

GALATASARAY ALMANYA'YA GİTTİ İSTANBUL (A.A)

18 Temmuz 2011 14:55

-GALATASARAY ALMANYA'YA GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 18.07.2011 - Galatasaray Futbol Takımı, ikinci etap kamp çalışmaları için özel uçakla Almanya'ya gitti.  Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim Albayrak, kafilenin Münster'e hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, ilk etapta Avusturya'da mükemmel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, ''Durmak yok yola devam'' dedi. İkinci etap çalışmalarının da moral ve neşe içinde çok iyi geçeceğine inandığını ifade eden Albayrak, ''Mükemmel bir birlik ve beraberliğimiz var. Bütün Galatasaraylıların ve Fatih Hoca'nın beklediği, özlediği o güçlü, koşan, pres yapan takım ikinci kamp döneminde ortaya çıkacak'' şeklinde konuştu.  Gözlerine bakıldığında futbolcuların ne kadar mutlu ve azimli olduklarını görüleceğini belirten Albayrak, ''Oyuncu kardeşlerimizde böyle bir ortama ihtiyaçları olduğunu sohbetlerde kendileri söylüyor. Geçmiş dönemde ilgi ve alakadan mahrum kalmışlar. Hocamız inanılmaz bir çaba sarf ediyor. Takımı arzuladığı seviyeye getirdi''  dedi. Almanya'daki kamp süresince iki de hazırlık maçı oynayacak Galatasaray, ilk olarak 20 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da Hollanda Ligi ekiplerinden Twente ile Osnabrück'te, Osnatel Arena'da karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Almanya'daki diğer hazırlık maçında ise İtalyan ekibi Inter ile karşı karşıya gelecek. 24 Temmuz Pazar günü saat 18.00'de başlayacak Inter-Galatasaray maçı, Bochum Rewirpower Stadı'nda yapılacak. Galatasaray, 27 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'a dönecek ve 28 Temmuz Perşembe günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaşacak.

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