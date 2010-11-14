Galatasaray Ali Sami Yen'de mağlup

T24- Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Manisaspor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Manisaspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Makukula ve 76. dakikada penaltıdan Simpson kaydetti.

Galatasaray'da Ali Turan sağ bekte görev alırken, onun önünde Elano, orta sahada ise Sabri oynadı. Manisaspor ise klasik düzeniyle sahadaydı.

Maça Galatasaray baskılı başladı. Özellikle Pino ve Elano'nun hareketli oyunuyla rakibine baskı kuran sarı-kırmızılılar, uzaktan şutlarla gol aradı. Önce Pino şansını denedi, top az farkla auta çıktı. Sonrasında Kewell ve Elano denedi ancak yine sonuç çıkmadı. Son olarak bu kez ceza sahasına giren Sabri'nin vuruşu farklı şekilde üstten dışarı çıktı.

Galatasaray'ın baskısını kıran Manisaspor, 32. dakikada golü buldu. Makakula sağ çaprazla topla buluştuktan sonra Servet'i rahat bir şekilde geçti, Sol çaprazdan ceza sahasına giren Portekizli golcü, arka direğe doğru güzel bir vuruş yaptı ve top ağlara gitti.

Galatasaray bu dakikadan sonra beraberlik arayışlarını sürdürürken, 43. dakikada yine Manisaspor gole yaklaştı. Makakula'nın uzaktan sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı. Maçın ilk yarısı da 1-0 Manisaspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

Manisaspor ikinci yarıya zorunlu bir değişikle başladı. İlk yarıda sakatlanan Manisaspor kalecisi İlker Avcıbay oyundan çıkarken yerine Recep Biler girdi.

Galatasaray'da 53. dakikada Elano'nun kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta çıktı. Manisaspor ise 60. dakikada ikinci gole yaklaştı. Murat Erdoğan'ın sol kanattan ortasında arka direkte topa Isaac vurdu, top yan ağlarda kaldı.

İkinci yarıda Hagi önce Mehmet Batdal'ı sonra Misimovic'i oyuna soktu. Ancak bu kadar forvete dönük değişiklik sarı-kırmızılıların defansta açıklar vermesine neden oldu. 66. dakikada defans arkasına kaçan Simpson'un vuruşunda top kaleci Ufuk'ta kaldı.76. dakikada Manisaspor durumu 2-0 yaptı. Cana'nın Isaac'i düşürmesi sonrası kazanılan penaltıda Simpson topu ağlara yolladı ve galibiyeti garantileyen isim oldu.