Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in üçüncü haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirlen antrenmanın ilk bölümünde bireysel açma germe hareketleriyle başladı. Sonrasında her oyuncunun kendi nabız aralığında yaptığı aerobik koşu çalışmasına geçildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışmasının ardından yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriniyle antrenman tamamlandı.

Göztepe maçında sol uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden Ryan Donk’un yapılan tetkiklerinde birinci derece zorlanma ve kanama tespit edildi. Serdar Aziz ve Yuto Nagatomo, takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi. Garry Rodrigues’in tedavisine devam edildi.

Antrenman öncesi, bugün 21 yaşına giren Doğan Can Davas’ın doğum günü kutlandı.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.

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