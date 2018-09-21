Galatasaray, Akhisarspor maçının hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon ve ısınma çalışmalarıyla başladı. Sonrasında gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynanırken, antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 18.30\'da özel bir uçuşla İzmir\'e hareket edecek. Galatasaray, daha sonra karayoluyla Manisa\'ya geçerek maç öncesi bu kentte kampa girecek.

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