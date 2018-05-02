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Spor

Galatasaray, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü

02 Mayıs 2018 15:49

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 32\'nci haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası\'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra 5\'e 2 pas dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde gruplar halinde 5\'e 5 dar alan oyunları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise sınırlı alanda 10\'a 10 oyunsal formda dayanıklılık arttırıcı çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Ayrıca sakatlığı bulunan Mariano ile Ryan Donk\'un tedavilerine de devam edildi.
Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmanın hazırlıklarını yarın saat 11.00\'de ilk 30 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)

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