T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray, Akhisarspor hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti

20 Eylül 2018 16:56

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, gruplar halinde turnuva usulü ayak tenisi oynadı. İdman, yenilenme ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Antrenman öncesi, yardımcı antrenör Levent Şahin ve Martin Linnes’in doğum günü kutlandı.
Sarı-Kırmızılı ekip, Akhisarspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Spor Toto Süper LigAkhisarsporFlorya Metin Oktay TesislerindeFatih TerimAntrenmanLeventMartin LinnesinSarıKırmızılıFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24