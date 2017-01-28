Galatasaray, Akhisar'ı rahat geçti: 6-0

Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde Galatasaray, Akhisar Belediyespor'u 6-0 mağlup etti. Türk Telekom Arena'da oynanan ve Galatasaray'a farklı galibiyeti getiren golleri, 25 ve 41. dakikalarda Bruma, 33. dakikada Yasin Öztekin, 79. dakikada penaltıdan Selçuk ile 87. dakikada Sinan Gümüş kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 39'a yükseltirken, Akhisar Belediyespor, 21 puanda kaldı.

Chedjou sürprizi

Galatasaray'da affedilen Kamerunlu futbolcu Aureilen Chedjou, maçın 18 kişilik kadrosuna alındı. Disiplinsiz davranışları nedeniyle yaklaşık bir ay önce kadro dışı bırakılan ve sözleşmesi feshedilmek istenen Aurelien Chedjou, önceki gün teknik heyetin raporu doğrultusunda affedilerek takıma dahil olmuştu. Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Chedjou'nun yanı sıra Cenk Gönen, Eren Derdiyok, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş ve Luis Cavanda bulundu.

Galatasaray'da tedavileri tamamlanmasına rağmen henüz hazır olmayan Tolga Ciğerci ve Koray Günter ile sakatlığı bulunan Serdar Aziz ise maçın kadrosunda yer almadı.

Sinan da kadroda

Türkiye Kupası'nda Elazığspor ile TT Arena'da oynanan maçta sakatlanan ve sahalardan 2 ay uzak kalan Sinan Gümüş de Akhisar maçının kadrosunda yer aldı.

16 yaşındaki Hasan Ali Adıgüzel ilk 11'de

Akhisar Belediyespor'da 16 yaşındaki Hasan Ali Adıgüzel, Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Geçen hafta Kayserispor ile oynanan karşılaşmada sonradan oyuna dahil olarak ilk Süper Lig deneyimini yaşayan genç futbolcu, Galatasaray müsabakasında ise bu kulvarda ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Orta sahada görev yapan Hasan Ali, Akhisar Belediyespor'un hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Aydınspor 1923'ü 1-0 yendiği maçta attığı güzel golle dikkati çekmişti.

Şehit Fethi Sekin'in ailesi misafir edildi

Galatasaray Kulübü, Akhisar Belediyespor karşılaşmasında, İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in ailesini ağırladı. Fethi Sekin'in eşi Rabia, çocukları Burak Tolunay, Dila ve Nisa ile kardeşi Vedat Sekin, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in davetiyle, karşılaşmayı Türk Telekom Arena'da izledi.

Dursun Özbek, Fethi Sekin'in Türkiye'nin unutulmaz bir şehidi olduğunu dile getirerek, "Çok büyük bir kahramanlık örneği gösterdi. Vatanına canını veren değerli şehitlerimize biz de elimizden geldiği kadar ne yapacağımızı, nasıl destek vereceğimizi ilk günden itibaren söylüyoruz. Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin hasta bir Galatasaraylı. Galatasaray altyapısına alacağız. İstanbul'a yerleşmeleri halinde ev ihtiyacı konusunda destek vereceğimizi söyledik. Kararı ise onlara bıraktık." diye konuştu.

Fethi Sekin'in kardeşi Vedat Sekin ise "Stadı gördük, çok hoşumuza gitti. Havaalanına indiğimizden bu yana Galatasaray'da başkanından tüm çalışanlarına çok iyi bir şekilde bizimle ilgilendiler. Başkana ve tüm ekibe teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.