Galatasaray Akhisar'ı 3'ledi

Spor Toto Süper Lig 2. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan maçta sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri, 35. dakikada Eren Derdiyok, 63. dakikada Yasin Öztekin ve 90+2'de Bruma kaydetti. Ev sahibi ekibin tek sayısı ise maçın henüz 3. dakikasında Ricardo Vaz Te'den geldi. Öte yandan Galatasaray, 7 sezon aradan sonra ilk kez lige 2'de 2 yaparak başladı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 6'ya çıkarırken Akhisar Belediyespor 3 puanda kaldı.