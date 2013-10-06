Galatasaray Akhisar Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Akhisar Belediyespor, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Akhisar'ın gollerini 34 ve 57’nci dakikalarda Niasseatarken, Galatasaray'ın tek golü 68’inci dakikada Drogba'dan geldi.

Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki mücadeleye Galatasaray rakibine oranla tutuk başladı. Fanatik’te yer alan habere göre, sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü Mancini, Juventus maçından 5 farklı oyuncuyu sahaya sürdü. Akhisar Belediyespor, 34. dakikada Oumar Niasse'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu Güray Vural, Bilal Kısa ile paslaşarak kullandı. Topla tekrar buluşan Güray Vural ceza sahası içerisine girer girmez ortasını yaptı. Güray'ın ortasına altıpas üzerinde iyi yükselen Oumar Niasse'nin yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu. Oumar Niasse bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetti. Maçın ilk yarısında başka gol olmadı ve devre 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Bruma Sabri değişikliği

Galatasaray, ikinci yarıya Bruma-Sabri değişikliğiyle başladı. Akhisar Belediyespor, 57. dakikada Oumar Niasse'nin attığı golle farkı ikiye çıkarttı: 2-0. Sağ kanattan Emrah Eren'in yaptığı ortayı savunmada Gökhan Zan kafayla uzaklaştırmak istedi ancak top Bilal Kısa'ya geldi. Bilal hiç bekletmeden yerden pasını ceza sahası içerisinde sağ çaprazda bulunan Oumar Niasse'ye verdi. Niasse'nin gelişine çektiği şut kaleci Fernando Muslera'nın solundan ağlarla buluştu.

Drogba da çare olamadı

68. dakikada Galatasaray, Didier Drogba'nın attığı golle farkı 1'e indirdi. Burak Yılmaz'ın pasıyla ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda topla buluşan Didier Drogba, Uğur Demirok'tan sıyrılıp yüzünü kaleye döner dönmez şutunu çekti, top kaleci Oğuz Dağlaroğlu'nun müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Akhisar Belediyespor, güçlü rakibini İstanbul'a eli boş yolladı.

Akhisar Belediyespor

Oğuz Dağlaroğlu, Emrah Eren, Uğur Demirok, Sonko, Çağdaş Atan, Merter Yüce, Bilal Kısa, Ahmet Cebe, Güray Vural, Niasse, Bruno Mezenga

Galatasaray

Muslera, Eboue, Gökhan Zan, Chedjou, Hakan Balta, Sabri(Dk 46 Bruma), Yekta, Ceyhun, Sneijder, Burak Yılmaz, Didier Drogba